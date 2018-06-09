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’den fotokontrol

Eymen’den fotokontrol
Armut dibine düştü! Ece Erken, önceki gün oğluyla İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Gazetecilere poz veren 3 yaşındaki Eymen, fotoğrafı çekildikten sonra "Bakıyım" diyerek gazetecilerin çektiği kareleri kontrol etti. Fotoğraflarını beğenmeyerek tekrar poz veren , herkesi güldürdü.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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