Armut dibine düştü! Ece Erken, önceki gün oğluyla İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Gazetecilere poz veren 3 yaşındaki Eymen, fotoğrafı çekildikten sonra "Bakıyım" diyerek gazetecilerin çektiği kareleri kontrol etti. Fotoğraflarını beğenmeyerek tekrar poz veren Eymen, herkesi güldürdü.
Eymen’den fotokontrol
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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