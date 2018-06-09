Şimdilerde kızı Lara ile memleketi Almanya'da olan Meryem Uzerli, tüm vaktini Lara'ya ayırıyor. Önceki gün Berlin'deki evinin balkonunda 4 yaşındaki kızını kucağına alıp poz veren Uzerli, adeta mutluluğun fotoğrafını çekti.
Balkon sefası
Etiketler: meryem üzerli , Berlin , balkon , ALMANYA
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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