Balkon sefası

Şimdilerde kızı Lara ile memleketi Almanya'da olan Meryem Uzerli, tüm vaktini Lara'ya ayırıyor. Önceki gün Berlin'deki evinin balkonunda 4 yaşındaki kızını kucağına alıp poz veren Uzerli, adeta mutluluğun fotoğrafını çekti.