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İMSAKİYE RAMAZAN
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sefası

Balkon sefası
Şimdilerde kızı Lara ile memleketi Almanya'da olan Meryem Uzerli, tüm vaktini Lara'ya ayırıyor. Önceki gün Berlin'deki evinin balkonunda 4 yaşındaki kızını kucağına alıp poz veren Uzerli, adeta mutluluğun fotoğrafını çekti.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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