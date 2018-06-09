Babaya emanet

Geçtiğimiz yaz magazin ve sosyete dünyasında moda olan Nomadic Republic, yenilenen modellerini önceki gün Ulus 29'da düzenlendiği özel bir davetle tanıttı. Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği davette ünlü model ve sunucu Demet Şener de hazır bulundu. Şener'in yanında her zamanki gibi hem yakın dostu hem de olaylı boşanma davasındaki avukatı olan Aslı Hatemi vardı. ŞENER, davette dostlarıyla keyifli anlar yaşarken İbrahim Kutluay ise çocukları İrem ve Ömer'le İstinyePark'taydı. objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde gittikleri alışveriş merkezinde spor ve teknoloji mağazalarını gezen Kutluay ile çocukları, daha sonra ise yemek yedi. Bu arada 11 yaşındaki İrem'in iyice büyüyüp artık babasının omzuna gelmiş olması da gözden kaçmadı.
(DEMET ŞENER VE ASLI HATEMİ)
(DEMET ŞENER VE ASLI HATEMİ)
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