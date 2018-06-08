Zirvenin hakimi

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' zirveye demir attı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 11,96 izlenme oranı ve yüzde 29,95 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Dizi, YouTube'da da 2 milyon abone sınırını geçen ilk dizi kanalı oldu. Tüm kategorilerde 2 milyon aboneye en hızlı ulaşan YouTube kanalı olma unvanını da alan, dizinin YouTube'daki izlenmesi 1 milyarı geçti.
Dizi, YouTube'da da 2 milyon abone sınırını geçen ilk dizi kanalı oldu. Tüm kategorilerde 2 milyon aboneye en hızlı ulaşan YouTube kanalı olma unvanını da alan, dizinin YouTube'daki izlenmesi 1 milyarı geçti.
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