Aşklarını Şubat'ta ilan eden Sema Şimşek ile oyuncu Arda Esen'in geçtiğimiz gün Ege'de çıktıkları mavi tur sürüyor. Kiraladıkları lüks yelkenli tekneyle Yunan Adaları'na giden çiftten Esen, Şimşek'le tekne sefası yaparken çekilen bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu altına da "İnsan zamanı durdurmak istediği yere aittir" diye yazdı.