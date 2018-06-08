Sulu tatil

; 38 / 23 37 / 20 29 / 14 23 / 8 32 / 17 34 / 19 30 / 16 35 / 24 19 / 7 26 / 17 38 / 21 34 / 17 30 / 18 38 / 15 25 / 11 31 / 17 31 / 14 24 / 10 27 / 14 33 / 16 33 / 20 31 / 21 29 / 11 28 / 15 35 / 21 36 / 16 31 / 19 34 / 18 32 / 15 28 / 12 22 / 8 30 / 15 35 / 19 25 / 19 25 / 11 28 / 14 38 / 22 28 / 15 33 / 15 33 / 24 30 / 21 34 / 22 37 / 21 31 / 17 31 / 17 20 / 7 28 / 11 30 / 13 29 / 15 32 / 17 30 / 15 38 / 22 31 / 20 31 / 17 30 / 14 33 / 16 36 / 20 34 / 23 35 / 16 25 / 13 28 / 14 29 / 15 24 / 19 38 / 22 26 / 20 31 / 19 26 / 20 35 / 20 26 / 18 27 / 12 39 / 24 32 / 19 26 / 18 30 / 17 25 / 19 30 / 15 30 / 14 24 / 10 29 / 19 27 / 12 26 / 20 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Ezgi Eyüboğlu
ile
eşi Kaan Yıldırım,
sezonu
kendileri gibi oyuncu
çift
Hande Soral ve eşi İsmail Demirci
ile önceki gün Ege'de
açtı. Eyüboğlu,
kendi köpeği Benek
ve Demirci
çiftinin
köpeği Ceku
ile sudan çıkmadı.
Yıldırım da sörf
tahtası üstünden
inmek bilmedi.
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