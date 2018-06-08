;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Gözde aşkta kriz çıktı!
  2. Hamarat Saadet

Sulu tatil

Sulu tatil
Ezgi Eyüboğlu ile eşi Kaan Yıldırım, sezonu kendileri gibi oyuncu çift Hande Soral ve eşi İsmail Demirci ile önceki gün Ege'de açtı. Eyüboğlu, kendi köpeği Benek ve Demirci çiftinin köpeği Ceku ile sudan çıkmadı. Yıldırım da sörf tahtası üstünden inmek bilmedi.



Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ