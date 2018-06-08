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Hamarat Saadet
Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un on parmağında on marifet… Tatil için ABD'den Türkiye'ye gelen Aksoy, gün boyu mutfaktan çıkmayıp elleriyle biber dolması yaptı.
Aksoy, pişirdiği dolmalarla çektirdiği kareyi instagram'da paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni alırken Aksoy'a takipçileri "Hamarat Saadet" diye de övgüler yağdırdı.

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