Gözde aşkta kriz çıktı!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Büşra Develi ile kendi gibi oyuncu aşkı Burak Deniz'e nazar değdi. Yaklaşık 3 yıldır Deniz ile birlikte olan güzel oyuncu, dün sevgilisiyle çekilen tüm aşk fotoğraflarını instagram'dan sildi. 24 yaşındaki oyuncunun bu sürpriz hamlesi kafa karıştırdı. Develi'nin instagram'daki bu tavrı, ayrılığa yoruldu.
Daha önce de hakkında Burak Deniz'i herkesten kıskandığına dair haberler çıkan Büşra Develi'nin bu hamlesi "İkili arasında yeni bir kıskançlık krizi mi çıktı?" sorusunu akıllara getirdi. Şimdilik instagram'da birbirlerini takibi sürdüren Develi ile Deniz'in hayranları ise gözde çiftten gelebilecek açıklamaya kilitlendi.
Daha önce de hakkında Burak Deniz'i herkesten kıskandığına dair haberler çıkan Büşra Develi'nin bu hamlesi "İkili arasında yeni bir kıskançlık krizi mi çıktı?" sorusunu akıllara getirdi. Şimdilik instagram'da birbirlerini takibi sürdüren Develi ile Deniz'in hayranları ise gözde çiftten gelebilecek açıklamaya kilitlendi.
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