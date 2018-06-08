Kubat, 'Türküyüz' albümünün ilk klibini sözü ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan 'Gönül Dağı' türküsüne çekti. Sanatçı, çekimleri Nevşehir'den Mardin'e, Trabzon'dan İstanbul'a uzanan klip için 5 günde 3 bin 500 kilometre yol yaptı. Klibin yönetmenliğini Onur Sarsıcı üstlendi.
Beş günde 3 bin 500 km
Etiketler: Nevşehir , Mardin , Neşet Ertaş , Gönül Dağı , İstanbul , Trabzon
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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