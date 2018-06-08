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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Zirvenin hakimi
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Beş günde 3 bin 500 km

Beş günde 3 bin 500 km
Kubat, 'Türküyüz' albümünün ilk klibini sözü ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan 'Gönül Dağı' türküsüne çekti. Sanatçı, çekimleri Nevşehir'den Mardin'e, Trabzon'dan İstanbul'a uzanan klip için 5 günde 3 bin 500 kilometre yol yaptı. Klibin yönetmenliğini Onur Sarsıcı üstlendi.
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