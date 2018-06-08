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Alkışlar ’e

Alkışlar İdo Tatlıses’e
Müzikteki başarısının yanı sıra efendi kişiliğiyle de hayranlarının gönlünde taht kuran İdo Tatlıses'ten alkışlık hareket... Şarkıcı, geçtiğimiz gün İyilik Elçileri Derneği aracılığıyla Down Sendromlu hayranlarını sevindirdi.
26 yaşındaki şarkıcı, iftar davetinde gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Genç şarkıcı, bu anları da instagram'da paylaştı. Tatlıses'e hayranları "Bu hareketin sanat dünyasına örnek olsun" dedi.
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