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Uslanmaz Kendall!

Uslanmaz Kendall!
ABD'li manken Kendall Jenner, aşk hayatıyla yine gündemde... yıldızı Blake Griffin'le ayrılan 22 yaşındaki Jenner, geçtiğimiz hafta ise diğer NBA yıldızı Ben Simmons'la görüntülenmişti. Jenner, önceki gece ise en yakın dostları Bella ile Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'le öpüşürken görüntülendi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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