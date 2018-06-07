Sevilen şarkıcı Göksel, çaldı; tavuklar dinledi… Önceki gün şezlonga uzanıp keyif yapan ünlü şarkıcı, daha sonra eline gitarını alıp şarkılar besteledi. Göksel, bahçesinde şarkılarını çalarken tavukları da bir yandan onu dinleyip diğer yandan yemlendi. Ünlü sanatçı, bu anı da instagram'da paylaştı.
Şezlongda ilham geldi
Etiketler: Göksel
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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