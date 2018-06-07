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Şezlongda ilham geldi

Şezlongda ilham geldi
Sevilen şarkıcı Göksel, çaldı; tavuklar dinledi… Önceki gün şezlonga uzanıp keyif yapan ünlü şarkıcı, daha sonra eline gitarını alıp şarkılar besteledi. , bahçesinde şarkılarını çalarken tavukları da bir yandan onu dinleyip diğer yandan yemlendi. Ünlü sanatçı, bu anı da instagram'da paylaştı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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