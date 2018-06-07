Orada neler oluyor?

Güzel oyuncu Cansu Dere ile yapımcı Fatih Aksoy, önceki akşam baş başa çıktıkları yemekte objektiflere yakalandı. Kuruçeşme'deki Les Ottomans Otel'de görüntülenen ikilinin bu halleri kafaları karıştırdı. Eşi Ayşegül Aksoy ile boşanma arefesinde olan yapımcının Dere ile yakınlaşması "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Bir süre önce adı Engin Akyürek'le anılan Cansu Dere'nin adı son günlerde ise aynı dizide rol aldığı Metin Akdülger'le aşk dedikodularına karıştı. Dere'nin önceki gece Aksoy'la Boğaz'da baş başa görüntülenmesi "Cansu'nun gerçek aşkı Aksoy mu?" dedirtti.
Aksoy, geçtiğimiz yıllarda eşi Ayşegül Aksoy'u Burcu Bingöl ile aldatmıştı.
38 yaşındaki Dere'nin 56 yaşındaki çapkın yapımcıyla baş başa yemeği, kafaları karıştırdı.
HALİL ÇİLİNGİR
Bir süre önce adı Engin Akyürek'le anılan Cansu Dere'nin adı son günlerde ise aynı dizide rol aldığı Metin Akdülger'le aşk dedikodularına karıştı. Dere'nin önceki gece Aksoy'la Boğaz'da baş başa görüntülenmesi "Cansu'nun gerçek aşkı Aksoy mu?" dedirtti.
Aksoy, geçtiğimiz yıllarda eşi Ayşegül Aksoy'u Burcu Bingöl ile aldatmıştı.
38 yaşındaki Dere'nin 56 yaşındaki çapkın yapımcıyla baş başa yemeği, kafaları karıştırdı.
HALİL ÇİLİNGİR
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