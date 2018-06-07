‘Murat Boz kardeşimdir’

Youtube kanalında yayınlanan 'Selim Akar Sorarsa' adlı internet programına konuk olan Soner Sarıkabadayı, sanat camiasındaki vefasızlıkların aksine Murat Boz'la kardeş gibi olduğunu söyledi. Ünlü müzisyen, hayalinin ise babalık olduğunu açıkladı.