Youtube kanalında yayınlanan 'Selim Akar Sorarsa' adlı internet programına konuk olan Soner Sarıkabadayı, sanat camiasındaki vefasızlıkların aksine Murat Boz'la kardeş gibi olduğunu söyledi. Ünlü müzisyen, hayalinin ise babalık olduğunu açıkladı.
‘Murat Boz kardeşimdir’
Etiketler: Murat Boz , Soner Sarıkabadayı , YouTube
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.