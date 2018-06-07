Hayvansever oyuncu Dilara Öztunç, köpeği Gina'ya gözü gibi bakıyor. Önceki gün sevimli köpeğiyle alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, ilginç görüntülere imza attı. Minik köpeğinin yorulmasını istemeyen güzel oyuncu, Gina'yı pusete koydu. Dilara Öztunç'un bir bebek edasıyla pusette yatan sevimli köpeği ise alışveriş merkezindekilerin ilgi odağı oldu.
Kız kıza gezinti
Etiketler: Dilara Öztunç
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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