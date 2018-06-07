Bir dönem podyumlarda fırtına estiren ve işadamı Ali Rıza Özderici ile evlenip mesleğini bırakan Selin Toktay, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'de görüntülendi. Uzun bir aradan sonra objektiflere takılan 'lolita' lakaplı eski mankeni görenler tanımakta güçlük çekti. Tek başına alışveriş yapan Selin Toktay, gazetecilere selam verdikten sonra evinin yolunu tuttu.
Kayıp Selin ortaya çıktı
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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