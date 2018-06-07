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Kayıp ortaya çıktı

Kayıp Selin ortaya çıktı
Bir dönem podyumlarda fırtına estiren ve işadamı Ali Rıza Özderici ile evlenip mesleğini bırakan Selin Toktay, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's 'de görüntülendi. Uzun bir aradan sonra objektiflere takılan 'lolita' lakaplı eski mankeni görenler tanımakta güçlük çekti. Tek başına alışveriş yapan Toktay, gazetecilere selam verdikten sonra evinin yolunu tuttu.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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