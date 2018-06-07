Hayat, kendi gibi oyuncu eşiyle şu sıralar Maldivler'de olan Pelin Akil'e güzel… Önceki gün bir otelin sponsorluğuyla gittiği Maldivler'de turkuaz mavisi okyanusta keyif çatan güzel oyuncu, bu pozuyla mankenlere taş çıkardı.
Katalog değil tatil pozu
Etiketler: Pelin Akil
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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