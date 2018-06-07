;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Zeynep Tyson
  2. ‘Murat Boz kardeşimdir’

Katalog değil tatil pozu

Katalog değil tatil pozu
Hayat, kendi gibi oyuncu eşiyle şu sıralar Maldivler'de olan Pelin Akil'e güzel… Önceki gün bir otelin sponsorluğuyla gittiği Maldivler'de turkuaz mavisi okyanusta keyif çatan güzel oyuncu, bu pozuyla mankenlere taş çıkardı.
Etiketler:
  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ