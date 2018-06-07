Bir süre sosyal medyaya ara vereceğini açıklayan İrem Derici, kaldığı yerden paylaşımlarına devam ediyor. Derici, önceki gün de 'Sus Be Kadın' kitabıyla poz verdi. Başarılı popçu, bu paylaşımına "Susmayacağım" notu düşerek de esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İrem susmak bilmiyor
Etiketler: irem derici
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.