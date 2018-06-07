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İrem susmak bilmiyor

İrem susmak bilmiyor
Bir süre sosyal medyaya ara vereceğini açıklayan İrem Derici, kaldığı yerden paylaşımlarına devam ediyor. Derici, önceki gün de 'Sus Be Kadın' kitabıyla poz verdi. Başarılı popçu, bu paylaşımına "Susmayacağım" notu düşerek de esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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