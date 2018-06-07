Önceki akşam Kanyon'da gerçekleşen 'Jurassic World: Yıkılmış Krallık' filminin Türkiye galasının ev sahipliğini Gonca Vuslateri yaptı. Konsepte uygun olarak giyinen başarılı oyuncu, kısa süre önce girdiği detoks kampı sayesinde 8 kilo verdiğini söyledi.
Gonca eridi
Etiketler: Gonca Vuslateri , Türkiye
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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