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Gonca eridi

Gonca eridi
Önceki akşam Kanyon'da gerçekleşen 'Jurassic World: Yıkılmış Krallık' filminin galasının ev sahipliğini Gonca Vuslateri yaptı. Konsepte uygun olarak giyinen başarılı oyuncu, kısa süre önce girdiği detoks kampı sayesinde 8 kilo verdiğini söyledi.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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