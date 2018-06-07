Sandal çiftinin boşandığı saatlerde Ozan Doğulu'nun 11 yıllık evliliği de sessiz sedasız bitti. Çapkınlıklarıyla sık sık manşet olan Doğulu, 3 kızının annesi Ece Doğulu ile boşandı. İkili, dün yaptıkları ortak bir açıklamayla evliliklerinin bittiğini duyurdu. Kızlarının velayeti kendisinde kalan Ece Hanım, Doğulu soyadını ise kullanmaya devam edecek.
Doğulu boşandı
Etiketler: Ozan Doğulu , ece doğulu
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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