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  1. Tarihe not: yaz 2018
  2. 10 yıllık masal 10 dakikada bitti

Doğulu boşandı

Doğulu boşandı
Sandal çiftinin boşandığı saatlerde Ozan Doğulu'nun 11 yıllık evliliği de sessiz sedasız bitti. Çapkınlıklarıyla sık sık manşet olan Doğulu, 3 kızının annesi Ece Doğulu ile boşandı. İkili, dün yaptıkları ortak bir açıklamayla evliliklerinin bittiğini duyurdu. Kızlarının velayeti kendisinde kalan Ece Hanım, Doğulu soyadını ise kullanmaya devam edecek.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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