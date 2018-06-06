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İMSAKİYE RAMAZAN
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anne

Süper anne
İkizlerine yedi aylık hamile olan Doğa Rutkay, kendisini ' anne' ilan etti. Eşi Kerimcan Kamal'la kızı Piraye ile oğlu Rutkay Kerim'i kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, önceki günkü paylaşımıyla iyice büyüyen karnını gözler önüne serdi. 39 yaşındaki oyuncu, bu fotoğrafının altına "Süperman'ler Heman'ler biz kadınlardan ders alsın" notu düşüp kadınların gücünü ortaya koydu.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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