İkizlerine yedi aylık hamile olan Doğa Rutkay, kendisini 'süper anne' ilan etti. Eşi Kerimcan Kamal'la kızı Piraye ile oğlu Rutkay Kerim'i kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, önceki günkü paylaşımıyla iyice büyüyen karnını gözler önüne serdi. 39 yaşındaki oyuncu, bu fotoğrafının altına "Süperman'ler Heman'ler biz kadınlardan ders alsın" notu düşüp kadınların gücünü ortaya koydu.
Süper anne
Etiketler: doğa rutkay , kerimcan kamal , süper
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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