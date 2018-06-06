ayından bu yana aşk yaşayan mankenkeyfine diyecek yok… Geçtiğimiz günçıkan sevgililer, önceki gün de soluğualdı. Kiraladıkları lüks yelkenli teknedeünlü çift, huzur dolu tatilden sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da herkesi imrendirdi.