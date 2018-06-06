;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Masal gibi
  2. Özlem kabardı

Sefalarda

Sefalarda
Şubat ayından bu yana aşk yaşayan manken Sema Şimşek'le oyuncu Arda Esen'in keyfine diyecek yok… Geçtiğimiz gün Bodrum'da mavi tura çıkan sevgililer, önceki gün de soluğu Yunan Adaları'nda aldı. Kiraladıkları lüks yelkenli teknede Ege'nin tadını çıkaran ünlü çift, huzur dolu tatilden sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da herkesi imrendirdi.

Etiketler: ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ