Şubat ayından bu yana aşk yaşayan manken Sema Şimşek'le oyuncu Arda Esen'in keyfine diyecek yok… Geçtiğimiz gün Bodrum'da mavi tura çıkan sevgililer, önceki gün de soluğu Yunan Adaları'nda aldı. Kiraladıkları lüks yelkenli teknede Ege'nin tadını çıkaran ünlü çift, huzur dolu tatilden sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da herkesi imrendirdi.
Sefalarda
Etiketler: Sema Şimşek , Bodrum
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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