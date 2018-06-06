Önceki akşam Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen Alman FEST'te sahne alan Yalın, yazın ilk günlerinde sevilen aşk şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği konserde başarılı popçu, tüm şarkılarını gençlerle tek bir ağızdan söyleyerek herkesi yine mest etti.
Şarkılar gençlere
Etiketler: Küçükçiftlik Park , Yalın
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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