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Şarkılar gençlere

Şarkılar gençlere
Önceki akşam Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen Alman FEST'te sahne alan Yalın, yazın ilk günlerinde sevilen aşk şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği konserde başarılı popçu, tüm şarkılarını gençlerle tek bir ağızdan söyleyerek herkesi yine mest etti.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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