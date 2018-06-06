Özlem kabardı

Aşkları evliliğe doğru giderken sürpriz şekilde ayrılan Aslı Enver ile Murat Boz'un sosyal medyadaki paylaşımları hayranlarını umutlandırdı. Ünlü şarkıcıyla 2 buçuk yıllık ilişkisi geçtiğimiz nisan ayında biten Enver, kedileri Matiz ile Düşeş'i de alıp Boz'la yaşadığı Levent'teki daireyi terk etmişti. Anadolu Yakası'nda yaşayan annesinin yanına taşınan Enver, önceki akşam kedisi Düşeş'le çektiği kareyi instagram'da paylaştı. Oyuncu kucağında uyuyan kedisiyle paylaştığı kareye "Evet oğlum ben senin yastığınım Düşeş" notu düştü. Bu, ayrılık sonrası "Kedileri çok özlüyorum" diyen Boz'a bir gönderme olarak algılandı.
SONER'DEN 'GEL DE UYU'
Ünlü popçu da dün sabah direksiyon başında Soner Sarıkabadayı'nın 'Gel de Uyu' şarkısını söylerken çekilen videosunu instagram'da paylaştı. Şarkının "Kokusu burada kendisi yok gel de uyu / Ben ona ulaşamam, o bana ulaşabiliyorken... / Buna rağmen 'Bekle' dese beklerim, bir ömür boyu" kısmını söyleyen ünlü popçunun bu hamlesi "Murat, kedileri değil Aslı'yı özlemiş" dedirtti. Aslı Enver'in kedili paylaşımının hemen ardından Murat Boz'un yaptığı bu hamle hayranları tarafından ikilinin barışabileceği ihtimalini akıllara getirdi.
İŞTE O ŞARKI
Seviyor seviyor gidiyor değişmez ki huyu, Kokusu burada kendisi yok gel de uyu, Ben ona ulaşamam o bana ulaşabiliyorken, Buna rağmen bekle dese beklerim, Bir ömür boyu
Ayrılık sonrası birbirlerini takipten çıkaran eski aşıkların yaptıkları imalı paylaşımlar "Anlaşılan ikili, birbirini çok özlemiş" dedirtti.
SONER'DEN 'GEL DE UYU'
Ünlü popçu da dün sabah direksiyon başında Soner Sarıkabadayı'nın 'Gel de Uyu' şarkısını söylerken çekilen videosunu instagram'da paylaştı. Şarkının "Kokusu burada kendisi yok gel de uyu / Ben ona ulaşamam, o bana ulaşabiliyorken... / Buna rağmen 'Bekle' dese beklerim, bir ömür boyu" kısmını söyleyen ünlü popçunun bu hamlesi "Murat, kedileri değil Aslı'yı özlemiş" dedirtti. Aslı Enver'in kedili paylaşımının hemen ardından Murat Boz'un yaptığı bu hamle hayranları tarafından ikilinin barışabileceği ihtimalini akıllara getirdi.
İŞTE O ŞARKI
Seviyor seviyor gidiyor değişmez ki huyu, Kokusu burada kendisi yok gel de uyu, Ben ona ulaşamam o bana ulaşabiliyorken, Buna rağmen bekle dese beklerim, Bir ömür boyu
Ayrılık sonrası birbirlerini takipten çıkaran eski aşıkların yaptıkları imalı paylaşımlar "Anlaşılan ikili, birbirini çok özlemiş" dedirtti.
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