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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşandı!

ve çifti tek celsede boşandı

Aldatma haberiyle sık sık gündeme gelen ve çifti, bugün tek celsede boşandı.

Magazin dünyasını sarsan ayrılık!
Müzisyen üç çocuğunun annesi ile bugün tek celsede boşandı. Mahkeme çocukların velayetini anne Ece Doğulu'ya verdi. Mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Ozan Doğulu ve Ece Doğulu ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya'nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz."



ALDATMA HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Müzisyen Ozan Doğulu 2003'te 'da konserinde tanıştığı Ece Yosmaoğlu ile Aralık2007'de evlenmişti. Doğulu daha öncede eşini aldattığı haberlerle sık sık gündeme gelmişti.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 18:13
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