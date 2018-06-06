Milyonluk taciz

Oyuncu Özge Borak, önceki gün instagram'da aldığı mesajla şoke oldu. Borak, kendisini Azeri işadamı olarak tanıtan bir kişinin "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece, 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" diye attığı mesajı sosyal medyada ifşa etti.
Bu ahlaksız teklife sinirlenen 36 yaşındaki oyuncu, "Bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz" diyerek tepkisini ortaya koydu. Sosyal medyada taciz edilen ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.
Borak, "Azeri vatandaşları bu çirkin hareketten tenzih ediyorum" diyerek bir yanlışın herkese mal edilmemesi gerektiğini savundu.
Bu ahlaksız teklife sinirlenen 36 yaşındaki oyuncu, "Bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz" diyerek tepkisini ortaya koydu. Sosyal medyada taciz edilen ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.
Borak, "Azeri vatandaşları bu çirkin hareketten tenzih ediyorum" diyerek bir yanlışın herkese mal edilmemesi gerektiğini savundu.
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