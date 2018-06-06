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Masal gibi

Masal gibi
Güzel oyuncu Amine Gülşe, başrolünde yer aldığı 'Bir Türk Masalı' filmi için Dalyan'da… Başrolü Cemal Hünal, Toprak Sergen ve Burak Sergen'le paylaşan 2014 Güzeli, setten paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Önceki gün yeşillikler arasında poz veren Gülşe'nin bu renkli karesi hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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