Fahriye Evcen'in hakkındaki estetik iddiasını yalanlamak için paylaştığı makyajsız fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Burak Özçivit'in eski aşkı Ceylan Çapa'nın önceki gün yaptığı paylaşım ise güzel oyuncuya gönderme olarak algılandı. Makyajsız karesini "No make-up böyle olunur" notuyla paylaşan Çapa, bu mesajın eski aşkının şimdiki eşine gönderme olduğu iddiasını da "Konuları saçma sapan yerlere çekmeyelim" diyerek yalanladı.
Makyaj krizi
Etiketler: Fahriye Evcen , Burak Özçivit , Ceylan Çapa
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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