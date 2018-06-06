Makyaj krizi

hakkındaki estetik iddiasını yalanlamak için paylaştığı makyajsız fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.eski aşkıönceki gün yaptığı paylaşım ise güzel oyuncuya gönderme olarak algılandı. Makyajsız karesininotuyla paylaşan Çapa, bu mesajın eski aşkının şimdiki eşine gönderme olduğu iddiasını dadiyerek yalanladı.