Kaç Hande kaç

Eski sevgilisi Mert Fırat'ın kendisini sosyetik İdil Fırat'la aldatmasıyla şok yaşayan Hande Doğandemir'in yüzünden düşen bin parça... Güzel oyuncu, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir kafede görüntülenen Hande Doğandemir, objektifleri fark edince sorulardan kaçmak için hemen mekanı terk etti.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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