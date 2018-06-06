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Gurur pozu

Gurur pozu
Sosyetik Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, önceki akşamki Quality of Magazin dergisinin ödül törenine katıldı. ABD'de nakliyat şirketi olan Baran, Portaxe'daki gecede 'En Quality Uluslararası Girişimci İş Adamı' ödülünün sahibi oldu. Ünlü ikoncan, eşiyle gurur pozu verdi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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