Göbek isyanı!

heyecanını üçüncü kez yaşayancanı önceki gün sosyal medyadan aldığı bir mesajla sıkıldı.sosyetik güzel, spor sonrası paylaştığı bir kareyediye yorum yapan takipçisinin mesajını instagram'da ifşa etti. Mesaja isyan eden Sabancı, bunun kadının kadına yaptığı şiddet olduğunu dile getirdi.