Annelik heyecanını üçüncü kez yaşayan Pınar Sabancı'nın canı önceki gün sosyal medyadan aldığı bir mesajla sıkıldı. 5 aylık hamile olan sosyetik güzel, spor sonrası paylaştığı bir kareye "O kadar yürüyüş ve spora rağmen o göbek mi?" diye yorum yapan takipçisinin mesajını instagram'da ifşa etti. Mesaja isyan eden Sabancı, bunun kadının kadına yaptığı şiddet olduğunu dile getirdi.
Göbek isyanı!
Etiketler: Pınar Sabancı
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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