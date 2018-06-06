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Göbek isyanı!

Göbek isyanı!
Annelik heyecanını üçüncü kez yaşayan Pınar Sabancı'nın canı önceki gün sosyal medyadan aldığı bir mesajla sıkıldı. 5 aylık hamile olan sosyetik güzel, spor sonrası paylaştığı bir kareye "O kadar yürüyüş ve spora rağmen o göbek mi?" diye yorum yapan takipçisinin mesajını instagram'da ifşa etti. Mesaja isyan eden Sabancı, bunun kadının kadına yaptığı şiddet olduğunu dile getirdi.






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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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