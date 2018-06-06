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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Baba uyarı sus pus etti
  2. Erken’i tanımam

Evliliğe yorum yok

Evliliğe yorum yok
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Leyla Feray'la Serhat Teoman, önceki akşam Akmerkez'de objektiflere yansıdı. 3 yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan ikili, tatil için alışverişe çıktı. le ilgili detay vermeyen çift, ardından alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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