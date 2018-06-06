Uzun süredir ortalarda görünmeyen Leyla Feray'la Serhat Teoman, önceki akşam Akmerkez'de objektiflere yansıdı. 3 yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan ikili, tatil için alışverişe çıktı. Evlilikle ilgili detay vermeyen çift, ardından alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.
Evliliğe yorum yok
Etiketler: evlilik , Leyla Feray , Serhat Teo
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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