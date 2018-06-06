;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Dev dostluk
  2. Sorulara cevap yok

’yla tatil

Ceku’yla tatil
Ekim 2017'de 2 buçuk yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan Hande Soral'la İsmail Demirci, nereye; sevimli köpekleri Ceku oraya… Önceki gün tatil sezonunu açan oyuncu çift, araçlarına atlayıp yola çıktı. ile , tatile çıkarken köpekleri Ceku'yu da yanlarına almayı ihmal etmedi. Soral, eşi ve köpeğiyle tatil yolunda bu neşeli pozu paylaştı.

Etiketler: , ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ