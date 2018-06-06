Ekim 2017'de 2 buçuk yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan Hande Soral'la İsmail Demirci, nereye; sevimli köpekleri Ceku oraya… Önceki gün tatil sezonunu açan oyuncu çift, araçlarına atlayıp yola çıktı. Hande Soral ile İsmail Demirci, tatile çıkarken köpekleri Ceku'yu da yanlarına almayı ihmal etmedi. Soral, eşi ve köpeğiyle tatil yolunda bu neşeli pozu paylaştı.
Ceku’yla tatil
Etiketler: Hande Soral , İsmail Demirci , Ceku
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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