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uyarı sus pus etti

Baba uyarı sus pus etti
Aslışah Alkoçlar, önceki gün alışveriş için gittiği Nişantaşı City's'de görüntülendi. sının uyarısıyla magazinden uzak duran Alkoçlar, makyajsız haliyle dikkat çekti. Elleri kolları alışveriş torbalarıyla dolu olan sosyetik güzel, sorular karşısında da sessiz kaldı.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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