Baba uyarı sus pus etti

; 33 / 22 35 / 17 27 / 13 23 / 8 29 / 14 30 / 15 28 / 14 29 / 22 21 / 6 25 / 15 36 / 22 32 / 17 27 / 13 36 / 15 23 / 9 28 / 15 29 / 12 23 / 10 24 / 11 29 / 14 30 / 19 29 / 19 28 / 13 28 / 12 33 / 19 33 / 14 27 / 15 32 / 17 30 / 14 28 / 14 22 / 7 27 / 13 32 / 16 25 / 18 26 / 11 26 / 13 33 / 19 29 / 13 28 / 12 30 / 23 28 / 21 34 / 21 34 / 17 29 / 13 28 / 14 23 / 7 25 / 10 27 / 10 29 / 13 31 / 18 27 / 14 35 / 18 30 / 19 28 / 14 26 / 11 30 / 18 35 / 21 30 / 17 31 / 16 26 / 11 25 / 14 27 / 13 24 / 17 32 / 19 25 / 18 30 / 18 26 / 16 32 / 18 25 / 17 26 / 12 36 / 19 29 / 16 26 / 19 29 / 13 24 / 18 30 / 15 28 / 14 23 / 10 30 / 20 24 / 12 25 / 16 Aslışah Alkoçlar,
önceki gün
alışveriş
için gittiği Nişantaşı City's'de
görüntülendi. Baba
sının
uyarısıyla
magazinden
uzak duran
Alkoçlar,
makyajsız
haliyle dikkat
çekti. Elleri
kolları alışveriş
torbalarıyla
dolu olan
sosyetik
güzel, sorular
karşısında da
sessiz kaldı.
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.