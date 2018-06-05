Aksiyon filmlerinin yıldızı Tom Cruise, yine bir ilke imza attı. Rol aldığı filmlerde dublör kullanmayan ünlü yıldız, bir ilki gerçekleştirerek 25 bin feet yüksekten paraşüt ile atladı. Bu sahnelerin yer alacağı 'Görevimiz Tehlike 6', 27 Temmuz'da vizyonda.
Uçarsa Tom uçar!
Etiketler: Tom Cruise
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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