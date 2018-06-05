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Uçarsa Tom uçar!

Uçarsa Tom uçar!
Aksiyon filmlerinin yıldızı Tom Cruise, yine bir ilke imza attı. Rol aldığı filmlerde dublör kullanmayan ünlü yıldız, bir ilki gerçekleştirerek 25 bin feet yüksekten paraşüt ile atladı. Bu sahnelerin yer alacağı 'Görevimiz Tehlike 6', 27 Temmuz'da vizyonda.
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