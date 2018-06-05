Aynı kurumda ileri oyunculuk eğitimi alan Belçim Bilgin, sergilediği başarısıyla İngiliz yapımcıların dikkatini çekmişti. İngiliz yapımı 'Komplo' filminde oynamayı başaran Bilgin, film çekimi workshoplarıyla da kendini geliştirmeyi sürdürüyor.
Takdirlik Belçim
Etiketler: belçim bilgin
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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