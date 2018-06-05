;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Okan eğitimde
  2. Ellerim ojeli değil nasırlı

Takdirlik Belçim

Takdirlik Belçim
Aynı kurumda ileri oyunculuk eğitimi alan Belçim Bilgin, sergilediği başarısıyla İngiliz yapımcıların dikkatini çekmişti. İngiliz yapımı 'Komplo' filminde oynamayı başaran Bilgin, film çekimi workshoplarıyla da kendini geliştirmeyi sürdürüyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar