Shakira türkü evi

Dünya turnesi kapsamında Temmuz ayında İstanbul'da konser verecek olan Shakira, Miami'deki lüks malikanesini satışa çıkardı. Yılın büyük kısmını Barcelona'da forma giyen sevgilisi Gerard Pique ile İspanya'da geçiren güzel yıldız, malikanesi için 11.5 milyon dolar istedi. Lübnan asıllı Kolombiyalı yıldızın malikanesindeki Türk izleri ise şaşırtıcıydı. Shakira'nın ABD basınında 'nargile odası' olarak geçen bir odasında iki tane nargilenin yanı sıra bağlama da bulunuyor. Güzel şarkıcı ve Barcelonalı yıldızın sık sık konakladığı Miami'deki bu malikanede Türk izlerinin bulunması ise sosyal medyada "Shakira, Miami'de resmen türkü evi yapmış" esprilerine yol açtı.
Evin basına servis edilen fotoğraflarında bir odada iki nargile ile bağlamanın olması dikkat çekti.
Evini Barcelonalı yıldız Pique ile daha fazla vakit geçirmek için satan Shakira, yakında Türkiye'ye geliyor.
Evin basına servis edilen fotoğraflarında bir odada iki nargile ile bağlamanın olması dikkat çekti.
Evini Barcelonalı yıldız Pique ile daha fazla vakit geçirmek için satan Shakira, yakında Türkiye'ye geliyor.
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