Kan bağı değil can bağı

Geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu vefat eden ablasının acısıyla yıkılan Engin Öztürk, önceki gün aldığı haberle buruk bir sevinç yaşadı. Oyuncunun ablası Avukat Berrin Öztürk adına Ankara Üniversitesi'ndeki okul arkadaşları kurdukları kütüphaneye onun adını verdi. MerhumE avukatın arkadaşları ünlü oyuncuya bu güzel haberi vermeyi ihmal etmedi. Ablasının adının kütüphanede yaşatılması Öztürk'ü duygulandırdı. Oyuncu instagram'da emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk, paylaşımına "Aile kan bağı değildir ve aile her şeydir" notu düşerek duygularını dile getirdi.
Öztürk, geçtiğimiz yıl 44 yaşında hayata gözlerini yuman ablasının acısıyla yıkılmıştı.
Merhume Avukat Berrin Öztürk'ün adı kütüphanede yaşatılacak.
Öztürk, geçtiğimiz yıl 44 yaşında hayata gözlerini yuman ablasının acısıyla yıkılmıştı.
Merhume Avukat Berrin Öztürk'ün adı kütüphanede yaşatılacak.
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