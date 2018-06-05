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hep haklı

Büyükler hep haklı
Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı Sofia, "Büyükler ne derse haklı çıkıyor" dedirtti! Uzun süredir TV yıldızı Scott Disick ile birlikte olan genç yıldız, ailesinin itirazlarına rağmen kendisinden 15 yaş büyük sevgilisinin arkasında durdu. Ancak, baba Richie'nin dediği oldu.

TMZ'nin haberine göre Scott'ın kendisini Miami'de aldattığını öğrenen Sofia Richie, reality şov yıldızını terk etti. Baba Lionel Richie'nin bu çok istediği ayrılığa ne diyeceği merak konusu olurken , daha önce seks bağımlısı olduğunu itiraf etmişti.
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