;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İrem geri döndü
  2. ‘Hatasız kul olmaz’

Tersine masallar
Oyuncu Aylin Mirva Sağlam'ın yazıp yönettiği 'Tersine Masallar' oyunu önceki akşamki galayla görücüye çıktı. Ünlü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu'nun kızı Ece ile birlikte yer aldığı oyun, izleyenlerden tam not aldı.


Güzel oyuncu da sesiyle oyunda yer aldı.
Etiketler: ,
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ