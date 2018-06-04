Oyuncu Aylin Mirva Sağlam'ın yazıp yönettiği 'Tersine Masallar' oyunu önceki akşamki galayla görücüye çıktı. Ünlü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu'nun kızı Ece ile birlikte yer aldığı oyun, izleyenlerden tam not aldı.
Güzel oyuncu Çiğdem Batur da sesiyle oyunda yer aldı.
Güzel oyuncu Çiğdem Batur da sesiyle oyunda yer aldı.
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