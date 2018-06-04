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Son gözde Millie

Son gözde Millie
İngiltere'de sezonun en önemli at yarışlarından Epsom Derby 2018 dün gerçekleşirken Kraliçe 2. Elizabeth de Epsom Hipodromu'ndaki yerini aldı. , , Charlotte Hawkins, Victoria Pendleton ve Frankie Bridge gibi ünlülerin arzı endam ettiği tribünlerin yıldızı ise Made in dizisinin yıldızı Millie Mackintosh oldu. 28 yaşındaki yıldız lacivert kıyafetiyle ışıldarken hakkında çıkan "Prens Harry, çok boşboğaz olduğu için Millie'yi düğüne çağırmadı. Meghan'ı da onunla arkadaş olmaması için uyardı" haberleriyle gündemde yer aldı.


YARIŞLARI KAÇIRMAD


MACKİNTOSH TARZI
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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