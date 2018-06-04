Rengarenk Özge

Güzel model Özge Ulusoy, sezonu açtı. Ulusoy, geçtiğimiz gün bir katalog çekimi için havuz başında objektif karşısına geçti. Giydiği bikini ve pareolar ile rengarenk görüntüler sergileyen ünlü manken, bu kareleri de instagram'da paylaştı.

Ulusoy, çekim sonrası yorgunluğunu havuzda attı. İşle tatili aynı anda yapan güzel modele takipçileri "Hayat sana güzel" yorumu yaptı. Ulusoy'un bu renkli karesi de binlerce beğeni aldı.