İrem geri döndü

Bir süre sosyal medya detoksu yapmaya karar veren İrem Derici, daha fazla dayanamadı. Önceki akşam Boğaz'da yürüyüşe çıkan şarkıcı, instagram'ın hikaye bölümünden de paylaşım yaptı. Makyajsız ve gözlüklü haliyle video çeken Derici'nin moralsiz hali ise hayranlarını üzdü.