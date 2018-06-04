Bir süre sosyal medya detoksu yapmaya karar veren İrem Derici, daha fazla dayanamadı. Önceki akşam Boğaz'da yürüyüşe çıkan şarkıcı, instagram'ın hikaye bölümünden de paylaşım yaptı. Makyajsız ve gözlüklü haliyle video çeken Derici'nin moralsiz hali ise hayranlarını üzdü.
İrem geri döndü
Etiketler: irem derici
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.