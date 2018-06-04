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İrem geri döndü

İrem geri döndü
Bir süre sosyal medya detoksu yapmaya karar veren İrem Derici, daha fazla dayanamadı. Önceki akşam Boğaz'da yürüyüşe çıkan şarkıcı, instagram'ın hikaye bölümünden de paylaşım yaptı. Makyajsız ve gözlüklü haliyle video çeken Derici'nin moralsiz hali ise hayranlarını üzdü.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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