Ekranda bir ilk

Perşembe akşamı atv'de başlayan 'Kocaman Ailem' dizisinin başrol oyuncusu Levent Ülgen, ilke imza attı. Ünlü oyuncu, atv'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına konuk oldu. Ülgen, sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı yarışmada koltuğa dizideki karakteri Hulusi Koyuncular olarak oturdu.



İlk defa bir dizi karakterinin katıldığı yarışmada ünlü oyuncunun Yıldırım'la olan diyalogları izleyenleri kahkahaya boğdu. İlk üç soruyu Kayserili Hulusi, geri kalan soruları Levent Ülgen olarak cevaplayan oyuncu, 60 bin lira ödül kazandı. Ülgen, ödülü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.