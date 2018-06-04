Aşkları ortaya çıktıktan sonra objektiflerden kaçmayan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler'deydi. Da Mario adlı mekanda Samyeli ile baş başa yemek yiyen komedyenin keyfi yerindeydi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Yılmaz, esprileri ardı arkaya patlattı.
Ünlü komedyen, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuyla muzipliğini yine konuşturdu. Bir aydır Samyeli'yle aşk yaşayan çapkın komedyen, "Bombayı patlatıyorum. Boşanıyoruz" diyerek herkesi güldürdü. Samyeli de aşkının esprisiyle kahkahaya boğuldu.
Doğan SAVAŞ
Ünlü komedyen, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuyla muzipliğini yine konuşturdu. Bir aydır Samyeli'yle aşk yaşayan çapkın komedyen, "Bombayı patlatıyorum. Boşanıyoruz" diyerek herkesi güldürdü. Samyeli de aşkının esprisiyle kahkahaya boğuldu.
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.