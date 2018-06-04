Aşkları ortaya çıktıktan sonra objektiflerden kaçmayan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler'deydi. Da Mario adlı mekanda Samyeli ile baş başa yemek yiyen komedyenin keyfi yerindeydi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Yılmaz, esprileri ardı arkaya patlattı.

Ünlü komedyen, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuyla muzipliğini yine konuşturdu. Bir aydır Samyeli'yle aşk yaşayan çapkın komedyen, "Bombayı patlatıyorum. Boşanıyoruz" diyerek herkesi güldürdü. Samyeli de aşkının esprisiyle kahkahaya boğuldu.





Doğan SAVAŞ