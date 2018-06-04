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Bayram şekerleri

Sudan’a giderek açlıkla mücadele eden insanlara yardım götüren bu kez çocukların umudu oldu. Ünlü oyuncu Sudanlı çocuklara bayramlık kıyafet giydirerek yüzleri güldürdü

Bayram şekerleri
Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra son dönemde kendisini hayır işlerine adadı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için sınır tanımayan Özçelik daha önce Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da insanlara umut olmuş, defalarca ise yurt dışında özellikle yardıma muhtaç çocuklara ulaşmıştı. Özçelik, bu kez de 'den 3 bin kilometre uzaklıktaki Sudan'a gitti. Açlıkla mücadele eden ülkesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan oyuncu örnek alınacak bir davranışa imza attı. Derneğin yardımıyla yüzleri gülen Sudanlılar, dağıtılan erzak kolileri sayesinde iftarlarını yaptı. Özçelik dün ise sosyal medya hesapları üzerinden Sudan'dan paylaşımlar yapmaya devam etti. 'in bu kez Sudanlı çocuklarla poz poz fotoğraf çektirdiği ve çocuklara bayramlık kıyafet hediye ettiği görüldü. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlardan birine "Yorgun ama dünyanın en mutlu insanı.. Elhamdulillah" diyerek duygularını belirtti.


Gamze Özçelik, Sudan'da ayrıca ihtiyaç sahiplerine Türkiye'den getirdiği zekatları da dağıttı.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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