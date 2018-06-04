Lig bitince soluğu kızları Nazlı ve Derin'in yanında alan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın keyfine diyecek yok… Eşi İstem Yılmaz'la boşanma arefesinde olan futbolcu, önceki gün kızlarıyla denize girdi. Yılmaz, kucağında dondurma yiyen kızlarıyla da bu sevimli pozu verdi.
Baba kucağında dondurma keyfi
Etiketler: Burak Yılmaz
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.