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Baba kucağında dondurma keyfi

Baba kucağında dondurma keyfi
Lig bitince soluğu kızları Nazlı ve Derin'in yanında alan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın keyfine diyecek yok… Eşi İstem Yılmaz'la boşanma arefesinde olan futbolcu, önceki gün kızlarıyla denize girdi. Yılmaz, kucağında dondurma yiyen kızlarıyla da bu sevimli pozu verdi.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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