Zirvenin adresi

Türkiye'nin kanalı atv, zirveye demir attı. atv, geçtiğimiz ay olduğu gibi Mayıs ayında da zirvedeydi. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, Mayıs ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.
'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması Murat Yıldırım'ın başarılı sunumuyla ekrana geliyor.
Reyting rekorları kıran dizi 'Sen Anlat Karadeniz', Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları milyonları Mayıs ayında da atv ekranına kilitledi. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve 'Esra Erol'da' programları her zaman olduğu gibi geçtiğimiz ay da izlenme rekorları kırarak atv'nin birinciliğine katkı sağladı.
Müge Anlı, zora düşenlere Atv'de yardımcı oluyor.
Esra Erol, hafta içi her gün atv ekranında milyonlarla buluşuyor.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları yanıtlıyor.
'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması Murat Yıldırım'ın başarılı sunumuyla ekrana geliyor.
Reyting rekorları kıran dizi 'Sen Anlat Karadeniz', Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları milyonları Mayıs ayında da atv ekranına kilitledi. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve 'Esra Erol'da' programları her zaman olduğu gibi geçtiğimiz ay da izlenme rekorları kırarak atv'nin birinciliğine katkı sağladı.
Müge Anlı, zora düşenlere Atv'de yardımcı oluyor.
Esra Erol, hafta içi her gün atv ekranında milyonlarla buluşuyor.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları yanıtlıyor.
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