Tatile doymuyorlar

Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı, geçtiğimiz hafta çıktıkları İbiza tatilinden döndü. İkili, önceki gün de ayaklarının tozuyla Bodrum'a gitti. Ege'de baş başa romantik anlar yaşayan ünlü çiftin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da herkesi imrendirdi.