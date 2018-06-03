Şalvarlı çift

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ile sevgilisi Burak Yamantürk,
önceki gün Nişantaşı City's
çıkışı
objektiflere
takıldı. El
ele yürüyen
çiftin şalvar
giymesi dikkatli
gözlerden
kaçmadı. İkilinin
bir örnek tarzı
da "Uyumlu aşıklar"
yorumu yaptırdı.
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