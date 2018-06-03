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Şalvarlı çift

Şalvarlı çift
Oyuncu ile sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. El ele yürüyen çiftin şalvar giymesi dikkatli gözlerden kaçmadı. İkilinin bir örnek tarzı da "Uyumlu aşıklar" yorumu yaptırdı.
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